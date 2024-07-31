ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية بعد إعلان النتيجة

لؤى على

أعلن الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز الإعلامى للأزهر الشريف، لـ إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمى والأدبى، وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024، 128408 طالبا وطالبة.

وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام للقسم الأدبي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجى بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%).

‏المركز الثانى مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

المركز الرابع: سلمى سعيد عبد العزيز أحمد السعديينى، من معهد فتيات العباسية بالقاهرة، بمجموع 614 بنسبة (97.46%).

المركز الخامس: عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، من معهد دسوق، بمجموع 613 بنسبة (97.30).

المركز السادس: إنجى شكرى محمد زيدان سليم، من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز السادس مكرر: فاطمة عثمان عبد السميع محمود، من معهد فتيات بهواش بالمنوفية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز الثامن: حبيبة محمد محمود عبده البراوي: من معهد فتيات الغد المشرق بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز الثامن مكرر: ألاء أحمد إمام عاشور، فتيات المتبولى بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز العاشر: مريم جمال محمد محمود طرابية، معهد فتيات سيدى بشر بالإسكندرية، بمجموع 609 بنسبة (96.97%).

وجاء ترتيب الأوائل فى القسم العلمى كالتالى:

المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%).

المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صادق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجى بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%).

‏المركز الثانى مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفى، من معهد فتيات عزبة البكرى ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).

المركز الثانى مكرر: مريم عبدالمنعم محمد محمود خليل، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏

المركز الخامس: أحمد فرج أحمد فرج إبراهيم، من معهد كفر الشيخ بكفر الشيخ، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).

المركز ‏ الخامس مكرر: محمد محمود محمد منصور، من معهد أبوداود العنب بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).

‏المركز الخامس مكرر: إسلام محمد عبدالواحد جاد البنهاوى، من معهد دملو بالمنوفية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).

المركز الخامس مكرر: يوسف عبدالفتاح بدير عبدالحى الحسينى، من معهد الخلفاء الراشدين النموذيج بدمياط، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).

المركز الخامس مكرر: أحمد رضا أحمد رمضان، من معهد الطيبة بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).

المركز ‏العاشر: إبراهيم لطفى عبدالرحمن السيد على، من معهد طلائع الأزهر الخاص جسر السويس لغات بالقاهرة، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: الشفاء عبدالحارس عبدالواحد حسن، من معهد فتيات ساحل سليم بأسيوط، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: إسراء رضا عبدالحليم أحمد محمد، من معهد فتيات كوم بنى مراس بالدقهلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: إسلام شاكر عبدالخالق محمد المراكبى، من معهد زرقان بالمنوفية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: أمانى سلطان محمود سيد أحمد، من معهد فتيات الدير بالأقصر، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: أنس محمد شعبان محمد سلامة، من معهد المنصورة النموذجى بالدقهلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: إسلام نبيل عبدالسلام إسماعيل غلو، من معهد الشهيد العقيد رامى حسنين بالبحيرة، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: مريم أحمد طه محمد طه، من معهد فتيات آل نوح النموذجى بالإسماعيلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: نهى عادل محمود شوكت موسى الوكيل، من معهد فتيات الزقازيق النموذجى بالشرقية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

المركز ‏العاشر مكرر: رحاب جمال خميس أحمد البدراوى، من معهد فتيات ديرب نجم بالشرقية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).











































































































































