البيت الأبيض يرفض التعليق رسميا على اغتيال هنية.. ووسائل إعلام إسرائيلية تكتفي بنقل الخبر

أ ش أ

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أنه على علم بتقارير عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إنه "اطلع على تقارير عن مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران"، لكنه رفض التعليق على الفور.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأربعاء أن القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية اغتيل في طهران مشيرة إلى أن حركة حماس أعلنت خبر اغتياله ونسبت ذلك إلى إسرائيل.مضيفة أن اغتياله جاء بعد ساعات من استهداف المسؤول الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هنية كان في إيران لحضور حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، والتقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى جانب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أمس الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن التلفزيون الإيراني أفاد أولاً باغتيال هنية، وسرعان ما تبعه إعلان من حركة حماس.