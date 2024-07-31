اليوم السابع
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ارتفاع أسعار الذهب في مصر الآن.. وعيار 21 يسجل 3275 جنيها

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:16 ص
ارتفاع أسعار الذهب في مصر الآن.. وعيار 21 يسجل 3275 جنيها الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تستمر أسعار الذهب في مصر في الارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك في ظل ترقب تحركات الذهب العالمي هذا الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وصدور تقرير الوظائف الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3737 جنيها.

عيار 21 يسجل 3270 جنيها.

عيار 18 يسجل 2803 جنيها.

الجنيه الذهب 26160 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.


مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.

 







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