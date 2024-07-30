فاتورة شراء المصريين للذهب فى الربع الثانى من 2024.. تقرير عالمى يوضح

كتب إسلام سعيد

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 والتى كشفت معلومات مهمة عن حجم استهلاك الذهب في مصر.

ونرصد أهم المعلومات عن حجم مشتريات المصريين من الذهب.



بلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب 14.4 طن بالربع الثاني من 2024.

تراجع استهلاك الذهب في مصر بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023



مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجلت 6.8 طن.

إقبال على شراء المشغولات الذهبية ليرتفع الطلب بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثانى من عام 2023.

تراجع مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثانى 2024 بنسبة 27 %.

حجم مشتريات السبائك الذهب والعملات 7.6 طن بالربع الثانى من 2024.

مبيعات المشغولات الذهبية في مصر تخالف اتجاه الشرق الأوسط لتسجل جميع الدول تراجع فى المشغولات.