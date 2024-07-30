اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3265 جنيها للجرام عيار 21

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:01 ص
سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3265 جنيها للجرام عيار 21 ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهل سعر الذهب في مصر  التعاملات الصباحية عند مستويات 3265 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث يشهد السوق حالة من الثبات الملحوظ بعد انخفاض 10 جنيهات أمس.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3731 جنيها.

عيار 21 يسجل 3265 جنيها.

عيار 18 يسجل 2799 جنيها.

الجنيه الذهب 26120 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب 

من جهة أخرى يصدر هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي للقطاع الغير زراعي عن شهر يوليو، والذي سيظهر وضع قطاع العمالة في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى معدل البطالة المستقر حالياً عند أعلى مستوى منذ عامين ونصف.

وفي حال شاهدنا تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بعد الاجتماع هذا الأسبوع تميل نحو تخفيف السياسة النقدية وزيادة ثقة البنك بشأن تراجع التضخم بشكل مستدام، سيعمل هذا على دعم أسعار الذهب بشكل ملحوظ، ليعود ويتداول عند المستوى 2450 دولارا للأونصة.

 







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة