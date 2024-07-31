ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 30 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3300 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاع 30 جنيها خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع مستويات الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الذهب خاصة في ظل تراجع مؤقت في عمليات تصدير الذهب المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.



عيار 21 يسجل 3300 جنيه.



عيار 18 يسجل 2829 جنيها.



عيار 14 يسجل 2200 جنيه.



الجنيه الذهب 26400 جنيه.

أسباب صعود الذهب

وقال التحليل الفني، إن التأثير الرئيسي على ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم جاء من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتخطيها المستوى 2400 دولار للأونصة، وهو ما دعم ارتفاع السعر المحلي اليوم الذي يرتبط في حركته مؤخراً بحركة السعر العالمي.



وجاء تسعر الذهب في مصر أعلى من السعر العالمي خلال هذه الفترة وهو ما يدل على تراجع في معدلات التصدير للذهب مما أعاد السعر إلى الارتفاع من جديد واختلافه عن تسعير السعر العالمي.



شهد الطلب المحلي على الذهب تعافي خلال الفترة الأخيرة وذلك مع عودة سعر الذهب إلى الارتفاع بدعم من السعر العالمي، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى وقف عمليات التصدير مؤقتا لنشهد ارتفاع في سعر الذهب المحلي وحدوث اختلاف في التسعير مع السعر العالمي، بحسب تحليل جولد بيليون



