أسعار الذهب فى مصر الآن تسجل 2799 جنيها للجرام عيار 18

كتب إسلام سعيد

تستمر أسعار الذهب في مصر في تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك في ظل ترقب تحركات الذهب العالمي هذا الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وصدور تقرير الوظائف الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3731 جنيها.

عيار 21 يسجل 3265 جنيها.

عيار 18 يسجل 2799 جنيها.

الجنيه الذهب 26120 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.



مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.