اليوم السابع
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إعلام إيران ينشر تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية بمقذوف شمال طهران

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:17 ص
إعلام إيران ينشر تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية بمقذوف شمال طهران إسماعيل هنية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشرت وكالة تسنيم الإيرانية التفاصيل الأولى لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وذكرت الوكالة أن الشهيد هنية الذى زار إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، وكان يتواجد في أحد المباني الخاصة شمالي طهران عندما استشهد بمقذوف من الجو.

 

ووفقا للوكالة نُفذت عملية اغتيال إسماعيل هنية حوالي الساعة 2 فجرا. وما زالت التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة قريبًا.

 

وكان أعلن الحرس الثوري، الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية فى طهران.وأعرب في بيان له، عن تعازيها للشعب الفلسطينى البطل والأمة الإسلامية ومناضلى محور المقاومة والشعب الإيرانى الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس فى طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.

 

وأضاف البيان، يجرى التحقيق فى أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

 







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