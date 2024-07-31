من يترأس المكتب السياسى لحركة حماس بعد اغتيال هنية؟.. مصادر تكشف التفاصيل

كتب أحمد جمعة

كشفت مصادر في حركة حماس الفلسطينية لـ"اليوم السابع" الأربعاء، خليفة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران، خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، مؤكدة أن أحد نواب الثلاثة سيتولى قيادة المكتب السياسي بشكل مؤقت.

وأكدت المصادر، أن النظام الداخلي لـ حركة حماس الفلسطينية يشير إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة له ثلاثة نواب رئيسيين، موضحة أن أحد النواب كان معلن بشكل رسمي وهو الشيخ صالح العاروري الذي تم اغتياله قبل عدة أشهر في لبنان، مضيفة: قياديان في حماس لم يكشف عن أسمائهما يتوليان منصب نواب لإسماعيل هنية.

ورجحت المصادر أن يتم تعيين أحد النائبين الآخرين لرئيس المكتب السياسي لحماس بعد اغتياله، مؤكدة أن التعيين سيكون بدرجة قائما بأعمال رئيس الحركة لحين إجراء انتخابات جديدة، وتابعت بالقول: يمكن أن يجتمع مجلس الشورى المركزي لحركة حماس ويختار رئيس مؤقت قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة لحين دورة الانتخابات الجديدة.

وأعلنت حركة حماس، صباح الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران، وأكدت الحركة أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنيه أدت إلى استشهاده، وأحد مرافقيه.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر إيرانية أن حادث الاغتيال تم بصاروخ موجه نحو جسد إسماعيل هنية مباشرة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء، مواراة جثمان إسماعيل هنية الثرى في العاصمة القطرية الدوحة بقطر بعد صلاة الجمعة وبمشاركة جماهيرية كبيرة.

بدورها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، الذي استشهد في عميلة اغتيال جبانة في العاصمة الايرانية، ليلتحق بكوكبة من قادة ومناضلي الشعب الفلسطيني الذين سقطوا شهداء من اجل فلسطين وحريتها.

