اليوم السابع
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إيران تعلن الحداد 3 أيام بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحماس

الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:13 م
إيران تعلن الحداد 3 أيام بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحماس اسماعيل هنية
كتب سمير حسنى

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أعلنت إيران اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

نشر المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، صورة لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، وأقرت بالمسؤولية عن اغتياله، وكتبت على جبهته: «تم التخلص منه».

تمثل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في إيران بعد حضوره تنصيب الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، ضربة شديدة للجماعة الفلسطينية وتهدد بإغراق المنطقة فى المزيد من الصراع.

أشارت نيويورك تايمز في تقريرها الى ان إسماعيل هنية كان شخصية رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بين حماس وإسرائيل، واغتياله يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق أكثر غموضًا ما يطيل أمد الحرب في غزة وأودت بحياة آلاف.

 







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