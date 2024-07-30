5 خطوات مهمة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات مهمة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، كالتالى:

- مراجعة درجات الطلاب فى جميع المواد والمجموع النهائى.

- تجميع نتيجة الثانوية العامة لجميع الطلاب حتى يتم إعلانها للطلاب بعد اعتماد نسبة النجاح من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 وتشمل طلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية ويشمل شعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها رسميًا من الوزير .

- يتم البت فى كافة وقائع الغش الإلكترونى التى تم رصدها أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يتم حجب نتائج امتحانات الطلاب فى الثانوية العامة 2024.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت نسب مؤشرات النجاح فى 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفق التفاصيل التالية:



- بلغت نسبة النجاح فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95%؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية فى الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.



- بلغت نسبة النجاح فى امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية فى الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية فى الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.