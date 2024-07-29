أخبار مصر.. التعليم: ما يتردد حول تغيير نتيجة الثانوية مقابل مالى غير صحيح

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما يتردد حول تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة التعليم: ما يتردد حول تغيير نتائج الثانوية مقابل مبالغ مالية غير صحيح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن ما يتردد حول تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح، مشددة على أن نتائج الطلاب مؤمنة وهناك سرية كبيرة على أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج داخل الكنترول ويجب على الطلاب عدم الانسياق خلف هذه الأمور حرصاً على عدم ابتزازهم مادياً من جانب بعض الأشخاص.

معلومات الوزراء: حلقة وصل دولية وتشرف على 90% من حركة البيانات بكابلات بحرية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "الاقتصاد الرقمي"، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثرة على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.

مفتي الجمهورية: الرئيس السيسى يبذل كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ مصر كانت -ولا زالت- قائدة رائدة على مرِّ العصور، خاصة في عصر الرئيس عبد الفتاح السِّيسي ، الذي بذل -ولا زال- يبذل كلَّ الجهود لدعم المؤسسات الدينية، وفي مقدِّمتها دار الإفتاء المصرية، حيث قدَّم لها كلَّ أنواع الدعم الماديِّ والمعنويِّ الذي ساعدها لتخطو خطوات جادَّة في تجديد الخطاب الإفتائيِّ وجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية على كلمة سواء. كامل الوزير يعلن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية. الصحة: ضوابط لميكنة منشآت علاج الإدمان الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشأت الصحة النفسية الخاصة، لتوفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة. وزير الإسكان: بدء إجراء قرعة تخصيص الأراضى السكنية بالطرح الرابع لبرنامج "مسكن" صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بأنه تم أمس الأحد بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج مشروع " مسكن "، والمتقدم به نحو 102 ألف مواطن لحجز 1747 قطعة أرض تم طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي الإسكان (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، والسابق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

غدا حتى السبت.. فرص أمطار رعدية على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر