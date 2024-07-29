هل تخفض وزارة التعليم كثافة الفصول لـ40 طالبا.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مناقشات وحلول كثيرة بشأن حل مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول ذات الأعداد المرتفعة، قبل بداية العام الدراسى الجديد، مضيفة أنه ضمن الحلول المقترحة والمقدمة من الإدارات التعليمية لحل أزمة كثافة الفصول تحديد سعة الفصول إلى 40 طالبًا ونقل الطلاب للمدارس أقل كثافة، مضيفة أن هذا المقترح مقدم من أحد الإدارات التعليمية لحل الكثافات، مضيفة أن كل إدارة تعليمية تناسبها حلول قد تختلف عن إدارات ومدارس أخرى.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بشأن حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وذلك فى إطار الأهداف التى وضعتها الحكومة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير الإتاحة بالقضاء على مشكلة الكثافات بالفصول الدراسية وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووطهت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرى عموم فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات وتشكيل لجان بكل إدارة تعليمية لمعاينة كل مدارس الإدارة على الطبيعة للوقوف على الوضع الحالى الفعلى لكل مدرسة، وموقف الكثافة بها وتقديم مقترحات الحل بالمدارس التى بها مشكلة كثافة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم، على أن تكون اللجان برئاسة مسئول الأبنية التعليمية وتضم فى عضويتها مسئول من ( الإدارة التعليمية المختصة - مدير المدرسة وعلى أن تعتمد محاضر اللجان نهائى من مدير عام فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة ومدير عام الإدارة التعليمية ومدير مديرية التربية والتعليم ومهام هذه اللحان الآتى :

- معاينة كل مدرسة على الطبيعة ورصد عدد الفراغات التى تستخدم فصول وعدد التلاميذ بكل مدرسة ومتوسط الكثافة وتحديد موقف المدرسة طبقًا للتشغيل الفعلى على الطبيعة ( يوجد مشكلة كثافة - أو لا يوجد مشكلة كثافة) .

- بالنسبة للمدارس التى بها مشكلة كثافة يتم دراسة وضع حلول لكل مدرسة مع مراعاة أن تكون حلول سريعة لنهو المشكلة وفى حال تعذر وجود حلول إنشائية يتم دراسة حلول إدارية وذلك من خلال المدرسة ذاتها أو مدارس نطاق الخدمة وعلى سبيل المثال (دراسة ترشيد الفراغات - إعادة توزيع الطلبة - دمج المراحل التعليمية - إمكانية عمل المدارس أكثر من فترة - الاستفادة القصوى من جميع المدارس الواقعة بنطاق الخدمة أو بنطاقات الخدمة المجاورة وخاصة المدارس الفنية.

- إمكانية التنسيق واستخدام بعض فصول المعاهد الأزهرية بنطاق خدمة هذه المدارس.

- إمكانية التنسيق واستخدام بعض مبانى مراكز الشباب.

- إمكانية استخدام أى مبانى خالية تابعة لوزارات أخرى .

- وفى حالة تعذر وجود أى من الحلول يتم طلب توفير أرض على أن ينتهى عمل اللجان بحد أقصى يوم 2024/9/1.