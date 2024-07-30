اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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22.7 % زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:07 م
22.7 % زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023 الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الثلاثاء "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023".

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 343.7 مليار جنيه مقابل 280.1 مليار جنيه عن عام2021/2022 بنسبه زيادة قدرها22.7% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل والتخزين (النقل البري) لتصل الي 94.6 مليار جنيه مقابل 60  مليار جنيه بنسبه زيادة 56.9% عن عام 2021/2022.

وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل641.9 الي مليار جنيه مقابل 147.9 مليار جنيه عن عام2021/2022 بنسبة زيادة 334% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 321.1 مليار جنية مقابل 67.0 مليار جنية عام 2021/2022 بنسبة زيادة 379  % نتيجة لإضافة  الهيئة القومية للانفاق لقطاع النقل والتخزين، وارتفعت إيرادات النشاط الجارى لتصل إلي 1463.7 مليار جنيه مقابل 1130.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.5% نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة 27.0% عن عام 2021/2022.

وارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل الي 294.7 مليار جنيه مقابل 250.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% عن عام 2021/2022 نتيجة ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 84.8% عن عام 2021/2022.

وارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 5476.8 مليار جنيه مقابل 3372.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.4%عن عام 2021/2022 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون- مدينون- استثمارات مالية- نقديه بالبنوك) عن عام 2021/2022، وارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 452.9 مليار جنيه مقابل 339.9 مليار جنيه بنسبه زيادة 33.3% عن عام 2021/2022 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية نشاط تجارة الجمله والتجزئة بنسبه زيادة قدرها  37.3% عن عام 2021/2022.







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