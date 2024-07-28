رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقديم التهنئة

كتب - أحمد عبد الهادى

التقى اليوم الأحد، المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مُثمنًا دور القضاء المصري، وتأكيدًا على التعاون بين مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.