الإحصاء: الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع لـ 1.3 مليون طن فى أبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المحلى من السولار سجل ارتفاعا طفيفا في شهر ابريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2023، حيث بلغ إجمالي الإستهلاك نحو مليون و32 ألف طن في ابريل الماضي "مبدئى"، بينما كانت نحو مليون و10 آلاف طن في شهر ابريل عام 2023، بزيادة هامشية بلغت 22 ألف طن.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن إنتاج السولار في المقابل سجل نحو 744 ألف طن في شهر ابريل الماضي، مقابل 815 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغ 71 ألف طن، أما بالنسبة للبوتاجاز، فقد سجل الاستهلاك المحلى منه نحو 304 ألف طن في ابريل الماضي، مقابل 309 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع هامشي بلغ نحو 5 آلاف طن.

وسجل استيراد البوتاجاز في ابريل الماضي أيضا نحو 151 ألف طن، مقابل 200 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغ نحو 49 ألف طن، كما بلغ حجم انتاج البوتاجاز نحو 133 ألف طن في ابريل الماضي، مقابل 155 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغ 22 ألف طن.