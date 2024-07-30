ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى القسم العلمى والأدبى والمكفوفين

كتب: لؤى على

هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز ‏أبنائهم ومساعدتهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب ‏مزيدًا من التفوق فى المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفى مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد فى المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم ‏والنجاح.‏

وجاءت المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام فى القسم العلمي: المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%)، المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صديق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجى بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%)، ‏المركز الثانى مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفى، من معهد فتيات عزبة البكرى ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%)، ‏المركز الثانى مكرر: مريم عبد المنعم محمد محمود، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏

وجاءت المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام فى القسم الأدبي: المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%)، المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجى بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%)، ‏المركز الثانى مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

وفى أوائل الجمهورية (كفيف) جاء فى المركز الأول الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، ‏من معهد فتيات ‏‏15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 بنسبة (93.97%)، وجاء فى المركز الثانى الطالب حمزة شريف خلف ‏الله على، ‏من معهد الشيخ زايد النموذجى بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة (91.75%).‏ أما أوائل معاهد ‏فلسطين الأزهرية فجاءت الطالبة شهد أمجد حسن الديراوى، من معهد فتيات غزة فى المركز الأول على ‏القسم العلمى بمجموع 620 ونسبة (95.38%)، وجاءت الطالبة مها مازن على مهنا، من معهد فتيات غزة ‏فى المركز الأول على القسم الأدبى ‏بمجموع 554 ونسبة (93.90%).‏



الأوائل أدبى



الأوائل الأزهرية



ذوى البصائر



معاهد فلسطين



