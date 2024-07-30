ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى القسم العلمى والأدبى والمكفوفين

هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز أبنائهم ومساعدتهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب مزيدًا من التفوق فى المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفى مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم وثقافة التفوق والاجتهاد فى المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم والنجاح.
وجاءت المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام فى القسم العلمي: المركز الأول: عمر محمد عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%)، المركز الثاني: أحمد محمد عامر صديق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجى بالشرقية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%)، المركز الثانى مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفى، من معهد فتيات عزبة البكرى بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%)، المركز الثانى مكرر: مريم عبد المنعم محمد محمود، من معهد فتيات سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).
وجاءت المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام فى القسم الأدبي: المركز الأول: هبة محسن عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 بنسبة (98.25%)، المركز الثاني: جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجى بالقاهرة، بمجموع 615 بنسبة (97.62%)، المركز الثانى مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، من معهد فتيات بنها بالقليوبية، بمجموع 615 بنسبة (97.62%).
وفى أوائل الجمهورية (كفيف) جاء فى المركز الأول الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، من معهد فتيات 15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 بنسبة (93.97%)، وجاء فى المركز الثانى الطالب حمزة شريف خلف الله على، من معهد الشيخ زايد النموذجى بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة (91.75%). أما أوائل معاهد فلسطين الأزهرية فجاءت الطالبة شهد أمجد حسن الديراوى، من معهد فتيات غزة فى المركز الأول على القسم العلمى بمجموع 620 ونسبة (95.38%)، وجاءت الطالبة مها مازن على مهنا، من معهد فتيات غزة فى المركز الأول على القسم الأدبى بمجموع 554 ونسبة (93.90%).
الأوائل أدبى
الأوائل الأزهرية
ذوى البصائر
معاهد فلسطين