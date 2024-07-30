اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. ننشر رابط الحصول على النتيجة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:56 م
نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. ننشر رابط الحصول على النتيجة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يبحث طلاب الثانوية الازهرية عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2024 ، حيث من المنتظر رفع النتيجة على الرابط التالى، عقب اعتمادها خلال اليومين القادمين.

https://service.azhar.eg/

ومن المقرر أن يعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بمشيخة الأزهر؛ للإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023 / 2024 .

ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، و خالد إبراهيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، وعدد من قيادات التعليم الأزهري؛ حيث سيتم خلاله الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في أقسام العلمي والأدبي وذوي البصيرة وطلاب غزة، بالإضافة إلى النسب المئوية للنجاح بمختلف الأقسام، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالنتائج.

وكان قد أنتهت جميع مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، من عمليات التصحيح ، ، وبدأت أعمال الرصد والمراجعة والتى باتت فى آخر مراحلها.

وتم تصحيح اوراق الامتحانات فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

 







نتيجة الثانوية الازهرية 2024

نتيجه الثانويه الازهريه 2024

بوابة الازهر الالكترونية 2024

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

أوائل الثانوية الأزهرية 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

بوابة الازهر

الثانوية الازهرية

ميعاد نتيجة الثانوية الازهرية

الثانوية الأزهرية نتيجة

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السابع

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة