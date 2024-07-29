ميناء دمياط يستقبل 58151 طن قمح على سفينة قادمة من فرنسا

كتب ــ سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن .. بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل غجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، منها السفينة (SINOP) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 200 م وعرضها 33 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ58151 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28805 أطنان تشمل: 6127 طن علف بنجر و2700 طن ملح معبأ و1950 طن يوريا و18028 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28035 طنا تشمل: 9300 طن خردة و7359 طن قمح و5876 طن حديد و5500 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 490 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 818 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52613 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159649 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1341 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 100 حاوية 20 قدما قادمة من السخنة والإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4735 حركة .