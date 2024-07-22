الصحة العالمية: النشاط البدنى يحميك من أمراض القلب والاكتئاب والقلق

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه في شهر الرعاية الذاتية، نشارك بعض النصائح لمساعدتك على حياة أكثر صحة بما في ذلك العادات والممارسات الصحية وخيارات نمط الحياة.

الممارسات الصحية مثل:

ممارسة النشاط البدني، اباع نظام غذائي صحى، الاهتمام بالصحة العقلية، الإقلاع عن التبغ.

النشاط البدني له فوائد صحية لقلبك وعقلك وجسمك؟

يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب والقلق

يحسن الصحة العامة ويعزز نمو عضلات الأطفال والمراهقين

تناول وجبات متوازنة يجدد طاقتك



العيش بنمط حياة صحى

يجب تضمين وجباتك:

خضار وفاكهة

الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز القمح الكامل أو المكرونة أوبروتينات مثل اللحوم الخفيفة (السمك أو دجاج) أو البيض

كميات قليلة من الدهون مثل زيت الزيتون أو الطحينة أو الأفوكادو

نصائح لتعزيز صحتك العقلية

اتباع نمط حياة صحي

قضاء الوقت في الطبيعة وفي الهواء الطلق

تحدث مع عائلتك وأصدقائك

التمتع بالنوم الجيد

التخلص من الإجهاد والحد من الحالات عالية الخطورة

التحدث عن مشاكل الصحة النفسية عند ظهورها وطلب المساعدة عند الحاجة

عند الإقلاع عن التبغ في أي وقت وعمر، فإنك تواجه فوائد صحية فورية وطويلة الأجل،

مثل:

1.تحسين وظائف الرئة

2.انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

3.انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

