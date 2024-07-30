محافظ الجيزة يتفقد سوق العياط الحضارى الجديد.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، سوق مدينة العياط الحضاري الجديد، الذي انشأته المحافظة مؤخرًا للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين وتيسير الحركة المرورية، وذلك استجابة لمطالب مواطني العياط.

وأكد المهندس عادل النجار، سعي المحافظة نحو إنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات فى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والطرق العامة.

كما أكد مراعاة أن تكون الأسواق الجديدة مزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة أن سوق العياط الحضاري مقام على مساحة 3700م2، ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي 419 وحدة بيعيه، إذ تم إقامته وتجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق، كما أنه مدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان مع توصيل المرافق اللازمة ( مياه - كهرباء - صرف صحي).