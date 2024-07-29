إزالة مخالفات بناء بمناطق المنيب والقصبحى بحي جنوب الجيزة.. فيديو

كتبت - مرام محمد

شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة للتصدى لمخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت جهود الحي عن إزالة عدد من مخالفات البناء في المهد، أقيمت دون ترخيص بشارعي (عمر بن الخطاب، والرحمن) بمنطقتي المنيب والقصبحي، عبارة عن أعمدة وسملات وحوائط مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.