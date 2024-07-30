محافظ الإسماعيلية يشارك بمجلس جامعة قناة السويس ويشيد بدورها فى خدمة المجتمع

الإسماعيلية - صبرى غانم

شارك محافظ الإسماعيلية الجديد، في اجتماع مجلس جامعة قناة السويس بجلسته رقم (454) المنعقد اليوم الثلاثاء حيث أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الجامعة فى دعم وتنمية المجتمع بإقليم القناة وسيناء.

فى بداية الاجتماع، رحب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالمحافظ ، معربًا عن سعادته بتشريفه للمجلس.

جاء مجلس الجامعة بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمحاسب شريف فاروق، أمين عام الجامعة.

وبحضور جميع عمداء الكليات والمعاهد والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور في كلمته على حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون مع المحافظة، بهدف تقديم خدمات تعليمية وبحثية تخدم المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الجامعة بكافة تخصصاتها موجهه لخدمة المجتمع وخاصة إقليم القناة وسيناء.

وأضاف: " تعد جامعة قناة السويس رائدة في تقديم المشورة الأكاديمية والفنية للمشروعات التنموية في المنطقة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع محافظة الإسماعيلية في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء إقليم القناة وسيناء."

في كلمته، أكد المحافظ على أهمية تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجامعة لخدمة المجتمع المحلي، مشددًا على أن الجامعة تعد منارة علمية وثقافية تساهم بشكل كبير في تطوير المنطقة.

وأضاف: "نسعى لتعزيز الشراكة مع جامعة قناة السويس لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم القناة وسيناء، من خلال تقديم الدعم للمشروعات البحثية والخدمات التعليمية التي تخدم المجتمع بأسره."

وأشار إلى أن المحافظة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات عدة، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية والتقدم في المنطقة.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية تمتلك كل مقومات التميز والنجاح ونسعى إلى التعاون مع كافة المؤسسات لما فيه صالح مجتمع الإسماعيلية و الإقليم.

ورداً على ذلك ثمن الدكتور ناصر مندور جهود محافظ الإسماعيلية الجديد التي ظهرت منذ اليوم الأول لتوليه المنصب وزيارته الميدانية المستمره لكافة ربوع الإسماعيلية، مشيداً بدماثه خلقه وسجله الحافل بالإنجازات، متنمياً أن تشهد المحافظة على يديه مزيد من الإزدهار والتقدم والرقي، موجها كلمة عرفان وتقدير إلى اللواءشريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية السابق شاكراً جهوده وتعاونه المثمر مع الجامعة، متمنياً مزيد من التعاون المثمر والبناء مع اللواء طيار أكرم جلال.

وقام الدكتور ناصر مندور بإهداء محافظة الإسماعيلية درع جامعة قناة السويس تقديراً لزيارته الأولى الجامعة.

ومن جانبه، أهدى محافظ الإسماعيلية درع محافظة الإسماعيلية إلى الدكتور ناصر مندور، تقديراً لجهود الجامعة في خدمة مجتمع الإسماعيلية.