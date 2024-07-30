96.13% النسبة العامة للنجاح بالفرقة الرابعة بكلية الألسن جامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خريجي كلية الألسن لهذا العام، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الخريجين وأعضاء هيئة التدريس للوصول إلى هذا الإنجاز المميز، مؤكداً على أهمية اللغات كمتطلب أساسي لسوق العمل الحديث، موضحا أن إتقان اللغات يفتح آفاقا واسعة من الفرص الوظيفية ويعزز من قدرات الخريجين على التواصل مع ثقافات مختلفة.

كما دعا "مندور" الخريجين إلى الإستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم؛ لتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرتهم المهنية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن 414 طالب وطالبة أدوا الإمتحانات بالفرقة الرابعة

في أقسام اللغة الألمانية و الإنجليزية و الصينية و الفرنسية و التركية نجح منهم 398 بنسبة 96.13%، كما أدى الإمتحانات 12 طالب وطالبة في برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية ونجح 11 طالب بنسبة 91.6 % كأول دفعة للبرامج المميزة بالكلية.

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن الطالبات تصدرن قائمة العشر الأوائل على الدفعة وحصل جميعهن على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف

ومن جانبه أعلن الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الدفعة وهم:

بالمركز الأول سميحه إبراهيم سليمان شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها، بالمركز الثاني رؤى طارق عبد العليم شعبة اللغة الألمانية وآدابها، بالمركز الثالث شيرين إسماعيل محمد شعبة اللغة الصينية وآدابها، بالمركز الرابع وفاء على أحمد برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، وبالمركز الخامس جاءت ساره الباز محمد برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية.

وواصل الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي:

بالمركز السادس هنا ناجي حسن شعبة اللغة الصينية و آدابها ، بالمركز السابع آيه صلاح محمد قسم اللغات الشرقية - اللغة التركية وآدابها، بالمركز الثامن نغم كامل محمد شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها، أما المركز التاسع فجاء من نصيب الشيماء عماد أحمد قسم اللغات الشرقية - اللغة التركية وآدابها، أما المركز العاشر فحصلت علية نورا وليد محمد قسم اللغات الشرقية - اللغة التركية وآدابها.

