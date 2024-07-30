لليوم الثانى.. استمرار فعاليات قرعة تخصيص الأراضى السكنية ضمن برنامج "مسكن"

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار فعاليات القرعة العلنية اليدوية في يومها الثاني للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج مشروع "مسكن"، والسابق طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم أمس إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية، محور الأراضي المتوسطة بواقع 34 قطعة أرض بمدينة بدر، و87 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، ليصبح إجمالي عدد القطع التي تم إجراء القرعة عليها باليوم الثاني بمدينتي بدر وطيبة الجديدة 121 قطعة تقدم عليها 12124 مواطنا قاموا بسداد جدية الحجز.

وأشار الشوربجي إلى أن فعاليات القرعة في يومها الثاني شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرَّت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وتم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك حرصاً على راحة المواطنين نظراً للإقبال الكبير منهم على حضور القرعة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية.

جدير بالذكر، أنه تم إجراء اليوم الثاني للقرعة بحضور الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، وعبدالوهاب الموصلي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة إيمان علاء الدين أحمد، نائب رئيس جهاز طيبة الجديدة، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية ومجلس الدولة ونخبة من العاملين بالهيئة والأجهزة ومئات المواطنين الحاجزين.

وستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.