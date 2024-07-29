اليوم السابع
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وزير الإسكان يتابع موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات التنموية بالمدن الجديدة

الإثنين، 29 يوليو 2024 03:54 م
وزير الإسكان يتابع موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات التنموية بالمدن الجديدة جانب من الاجتماع
كتب ـ أحمد حسن

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عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى إحدى الشركات العاملة بمجال التشغيل والصيانة فى بعض المدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الوزارة على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات السكنية والتنموية، للحفاظ على الحالة العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية،  موضحاً أنه يتم تقييم مستوى أداء الشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة، بشكل دورى للتأكد من تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى.

 







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