حصاد الوزارات.. التعليم: لا صحة لتسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

التعليم تفند شائعة تسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

وزير الكهرباء: 45 ألف ميجاوات مستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية

وزارة التعليم: لا صحة لتسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024

وزير التعليم العالي يلتقى الطفل العبقرى يحيى عبدالناصر بحفل تخرج مدينة زويل

الصحة تكشف الخدمات والفحوص الطبية لرعاية كبار السن.. انفوجراف

وزيرا الصحة والتضامن يقرران إجراءات لتيسير على طالبى كارت الخدمات المتكاملة

التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات

وزارة النقل تنشر فيديو ترويجيا عن سياحة اليخوت فى مصر

رانيا المشاط: طرح نتائج المنصة الوطنية"نوفى" بقمة أذربيجان Cop29 لتميزها