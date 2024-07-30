اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التعليم: لا صحة لتسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: لا صحة لتسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024 محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

التعليم تفند شائعة تسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

وزير الكهرباء: 45 ألف ميجاوات مستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية

وزارة التعليم: لا صحة لتسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024

وزير التعليم العالي يلتقى الطفل العبقرى يحيى عبدالناصر بحفل تخرج مدينة زويل

الصحة تكشف الخدمات والفحوص الطبية لرعاية كبار السن.. انفوجراف

وزيرا الصحة والتضامن يقرران إجراءات لتيسير على طالبى كارت الخدمات المتكاملة

التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات

وزارة النقل تنشر فيديو ترويجيا عن سياحة اليخوت فى مصر

رانيا المشاط: طرح نتائج المنصة الوطنية"نوفى" بقمة أذربيجان Cop29 لتميزها

 







وزير الخارجيه

وقف اطلاق النار

التربيه والتعليم

تسريب الامتحانات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة