وزيرا الصحة والتضامن يقرران إجراءات لتيسير على طالبى كارت الخدمات المتكاملة

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، لبحث ومناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة من طالبى «كارت الخدمات المتكاملة» من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين اتفقا على دمج إجراءات التقييم الطبى والتقييم الوظيفى فى لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مخرجات الاجتماع تضمنت التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبى وتحديد مستحقى الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومعاش مستحقى الخدمات المتكاملة، مشيرًا لوجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل لجنه طبية.

وأكد «عبدالغفار» توجيه الوزيرين بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبى استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات فى مدة أقصاها 30 يومًا.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين توافقا على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج الكارت، لمن مر على استخراجهم الكارت مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، فى مدة أقصاها 30 يومًا.

شارك فى الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.