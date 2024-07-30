اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التعليم تفند شائعة تسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:39 م
التعليم تفند شائعة تسريب نتائج من كنترول الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف الثانوية العامة 2024

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة  تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 مقابل دفع مبالغ مالية  من الطلاب للحصول على النتيجة والدرجات في جميع المواد الدراسية، مشددة على أن كنترولات الثانوية العامة مؤمنة  ولا يستطيع احد الحصول علي النتيجة أو تسريب نتائج منها كما أن النتيجة لم يتم تجهيزها حتى الآن، بسبب استمرار أعمال التصحيح تقدير الدرجات.

التعليم
التعليم

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة أوائل الثانوية العامة المتداولة للشعبتين العلمية والأدبية علي مواقع التواصل الاجتماعي، المزعومة بأنها للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشددة على أنها ليست صحيحة، مشيرة إلى أن الكنترول لم ينته من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد، ولن يتم تحديد أوائل الثانوية العامة لعدم الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والتصحيح والتجميع.







نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اليوم السابع بلس




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