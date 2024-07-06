للنساء.. تناولِ كوبًا من عصير البنجر يوميًا لهذه الأسباب

كتبت مروة هريدى

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة للغاية لتعزيز صحة المرأة، ويعتبر عصير البنجر هو إكسير صحي، معروف بفوائده العديدة التي تتراوح من تحسين الأداء الرياضي إلى صحة القلب والأوعية الدموية، وفيما يلى 5 أسباب تدفع المرأة لتناول كوبًا من عصير البنجر يوميًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تناول عصير البنجر بانتظام يلبي الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن



يحتوي كوبًا واحدًا من عصير البنجر على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تعد حيوية لصحة المرأة، فهو مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، الذي يدعم وظيفة المناعة ويعزز صحة الجهاز المناعي، كما أنه يوفر حمض الفوليك الضروري لصحة الإنجاب وأثناء فترة الحمل أيضًا، وتساهم المعادن مثل البوتاسيوم والمنجنيز الموجودة في البنجر في تعزيز صحة القلب وقوة العظام.

البنجر غني بمضادات الأكسدة مثل البيتالين والبوليفينول، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، حيث تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الخلايا بشكل عام وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تناول عصير البنجر بانتظام يعزز صحة القلب



تُعَد أمراض القلب من الأمور التي تثير قلق النساء بشكل كبير، وقد أظهر عصير البنجر فعالية واعدة في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تساعد النترات الموجودة في عصير البنجر في خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم وتقليل العبء على القلب، وهذا التأثير مفيد بشكل خاص للنساء المعرضات لخطر ارتفاع ضغط الدم.

كما ارتبط الاستهلاك المنتظم لعصير البنجر بتحسين مستويات الكوليسترول، وتحديدًا عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد HDL، حيث يعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يساعد تناول عصير البنجر على تعزيز الأداء الرياضي والقدرة على التحمل



بالنسبة للنساء اللاتى يمارسن النشاط البدنى، يعتبر عصير البنجر طريقة طبيعية لتعزيز الأداء الرياضي والقدرة على التحمل، حيث يساعد النترات في عصير البنجر على تعزيز كفاءة استخدام الأكسجين أثناء التمرين من خلال تحسين وظيفة العضلات وتقليل التعب، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للأنشطة التي تتطلب التحمل مثل الجري وركوب الدراجات والتمارين الهوائية، كما يمكن أن تساعد قدرة عصير البنجر على تحسين تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى العضلات في التعافي بشكل أسرع بعد التمرين، مما يقلل من آلام العضلات ويعزز التعافي العام من التمرين.

عصير البنجر يعزز الأداء الإدراكي



يمكن لأكسيد النيتريك المشتق من النترات الغذائية الموجودة في عصير البنجر أن يزيد من تدفق الدم إلى المخ، مما قد يعزز الوظائف الإدراكية والذاكرة وقدرات اتخاذ القرار، حيث تمتلك مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر، بما في ذلك البيتالين والمركبات الفينولية، خصائص مضادة للالتهابات يمكنها حماية خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

كوب من عصير البنجر يوميًا يُعزز لمعان البشرة والشعر



لا تقتصر فوائد عصير البنجر على الصحة الداخلية، بل إنه يقدم فوائد للعناية بالبشرة والشعر، حيث يدعم محتوى البنجر العالي من فيتامين سي إنتاج الكولاجين، مما يساهم في مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة على حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والملوثات البيئية.

كما يعمل الحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة في عصير البنجر على تعزيز نمو الشعر الصحي وتقوية بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقط الشعر وتعزيز صحته بشكل عام.