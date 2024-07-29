تحرير محاضر لمخازن سلع غذائية مخالفة خلال حملات تموينية بالصف

كتبت – مرام محمد

شنت مديرية تموين الجيزة، حملات مكبرة على الأنشطة التموينية والتجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمركزي الصف وأطفيح، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

جاءت الحملات برئاسة هالة غريب وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين الجيزة، وبالاشتراك مع مديري ورؤساء الإدارات الداخلية، وبالتنسيق مع مدير إدارة تموين الصف وإدارة تموين أطفيح.

وأسفرت الحملات بمركز ومدينة الصف، عن تحرير محضر لمخزن سلع غذائية لعدم وجود رخصة أو فواتير للمضبوطات، إذ تم ضبط 15 شيكارة أرز زنة 25 كجم، و15 شيكارة مكرونة زنة 10 كجم، و8 شكائر شعرية زنة 10 كجم، و1000 باكو شاى 4 جم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لمخزن سلع غذائية بدون تراخيص، وتم ضبط كميات من السلع الغذائية بدون فواتير، بياناتها كالآتي: 26 شيكارة أرز زنة 25 كجم، و53 شيكارة مكرونة أنواع مختلفة زنة 10 كجم، و6 شكائر عدس أصفر 10 كجم ، و10 لفة أرز × 10 كجم ، و8 لفة أرز × 20 كجم، و27 كرتونة خل × 12 زجاجة، و30 قالب لنشون × 3 كجم، و20 جوال دقيق استخراج 72% زنة 25 كجم، و100 كرتونة حلوى أطفال حلوى المولد النبوي × 4 كجم، و29 كرتونة زيت طعام × 12 زجاجة، و7 كراتين سمنة × 2.5 كجم.

وأسفرت الحملات بمركز ومدينة أطفيح عن ضبط مصنع تعبئة زيوت الطعام (علامات تجارية)، وبه الكميات الآتية: 50 كرتونة زيت × 2 زجاجة سعة 4.5 لتر، و506 كراتين زيت طعام × 12 زجاجة.

وشهدت الحملات تحرير عدة مخالفات لمحطات وقود لتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية، بياناتها كالآتي: تحرير محضر لمحطة بنزين بمركز أطفيح، ⁠تجميع كمية قدرها 500 لتر سولار، كما تم مراجعة سجل 21 بترول وتبين وجود تصرف في كمية قدرها 3200 لتر بنزين 80، و1600 لتر سولار.

وفي مجال الرقابة على الأنشطة التجارية، تم تحرير 12 محضر شهادة صحية ، و11 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 محاضر عدم وجود رخصة مزاولة نشاط ، ومحضرين مواد بترولية.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم المرور على عدة مخابز بلدي للتأكد من الوزن والمواصفات والنظافة، وتم اتخاذ اللازم تجاه المخابز المخالفة، بياناتها كالآتي: 66 تقرير نقص وزن، و51 تقرير مواصفات، و15 تقرير غلق، و2 عدم إعطاء بون، و7 تقارير نظافة، و20 تقرير مراجعة أرصدة، و17 تقرير قائمة، ومحضر بيع بأزيد، وتقرير ميزان.