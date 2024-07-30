احذر.. أعراض تدل على تدهور الحالة الصحية للكبد

كتب – حسام الشقويرى

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم الضرورية لدعم الحياة الصحية، ويقوم الكبد بتصفية السموم من الدم وإزالة الفضلات من الجسم، كما يفرز سائلًا يسمى الصفراء يساعد في الهضم ويحمل الفضلات بعيدًا، كما يصنع بروتين الألبومين الذي يمنع السوائل من التسرب إلى الأنسجة المحيطة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

نظرًا لقيمته الكبيرة بالنسبة لنا، فإن الكبد معرض للتلف إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح، وتعني مشاكل الكبد مشاكل في وظائف الجسم الأخرى التي يدعمها طوال الوقت، ويمكن أن يكون تلف الكبد وراثيًا أيضًا، وتساهم عادات نمط الحياة السيئة مثل التدخين في تدهور صحة الكبد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض الكبد مثل فشل الكبد والتهاب الكبد والكبد الدهني.

علامات وأعراض تلف الكبد

قد تشير هذه العلامات والأعراض إلى أن الكبد لا يعمل بشكل جيد. إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أدناه في جسمك، يجب عليك استشارة الطبيب. فقط بعد إجراء فحص طبي، سيؤكد طبيبك ما إذا كان الكبد بخير أم لا. قد تقيس بعض اختبارات الكبد الإنزيمات والبروتينات في الدم.

البول ذو اللون الداكن

عيون صفراء

فقدان الوزن

تعب

الشعور بالغثيان والقيء

أظافر الملعقة

تورم في الكاحلين والقدمين واليدين

ألم في الباطنية

عوامل الخطر التي تؤثر على صحة الكبد

تشكل عوامل الخطر هذه خطرًا أكبر للإصابة بأمراض الكبد في وقت مبكر أو في مرحلة لاحقة.

بدانة

تؤدي السمنة أيضًا إلى أمراض الكبد. نظرًا لتراكم الدهون الزائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم مما يؤدي إلى إصابة الكبد. عندما يكون هناك الكثير من الدهون، يجد الكبد صعوبة في معالجتها وتفتيتها. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى الكبد الدهني.

السكري

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة التأثيرات المؤكسدة على الكبد ويسبب إصابات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. ويمكن أن يسبب الالتهاب ويضر بالكبد على مستوى خطير.

الوشم

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المادة الكيميائية التي تفرزها الأحبار أثناء الوشم على الجلد تتسرب ببطء إلى أعضاء الجسم، وتؤثر على الجهاز المناعي وقد تعطل وظائف الكلى والكبد، وقد تسبب أيضًا سرطان الجلد.