خلى بالك.. التدخين والمخلفات أبرز عوامل تساعد على نشوب الحرائق داخل المخازن

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت إدارة الحماية المدنية، من عدة عوامل تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن، خاصة بعد حريق عقار يحوي العديد من المخازن والمحلات فى العتبة، وظهرت بشكل متزايد حرائق المخازن خلال الفترة الماضية، ووضعت بعض المحاذير لمواجهتها ومنها:

- عدم إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- عدم إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- عدم السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.

- منع التجهيزات والتركيبات الكهربائية حيث يحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

- الحد من وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

- عدم استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- منع استخدام أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

- منع التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.