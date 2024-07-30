اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 06:02 م
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أسرة الثانية مكرر علمى بالثانوية الأزهرية: مكالمة الإمام الأكبر شرف لنا

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 05:36 م
أسرة الثانية مكرر علمى بالثانوية الأزهرية: مكالمة الإمام الأكبر شرف لنا الطالبة نفيسة محمد أحمد الثانية مكرر علمى بالثانوية الأزهرية
الغربية مصطفى عادل

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سادت حالة من الفرحة والبهجة بمنزل الطالبة نفيسة محمد أحمد ابنة محافظة الغربية، الحاصلة على المركز الثاني مكرر في الثانوية الأزهرية شعبة علمي، بمجموع درجات 947 بنسبة 99.54%.

وأكدت والدتها لـ"اليوم السابع" أن سعادتها وفرحتها لا توصف بعد مكالمة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتهنئته لنجلتها بالتفوق ضمن أوائل الثانوية الأزهرية.

وأضافت أنها كانت على أمل بأن تكون نجلتها من المتفوقين، واتصال شيخ الأزهر بها، مؤكدة أن الحلم تحقق وتشعر بالفخر بهذه المكالمة.

وأشارت إلى أن نجلتها من المتفوقين دراسيا، وكلل الله مجهودها بالنجاح والتفوق، مؤكدة أنها أكبر الأبناء، وكل الأسرة تنتمي للأزهر الشريف حيث تعمل هي ووالد الطالبة معلمين بالأزهر الشريف، أيضا الأبناء يدرسون بالأزهر.







الثانوية الازهرية

اوائل الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية

شيخ الازهر

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