شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

كتب لؤى على

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى (72) لثورة 23 يوليو المجيدة.‏



وأكد الأزهر أنَّ ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت ميلادًا لفَجرٍ جديدٍ في تاريخ مصر، لإنهاء حقبة ‏من الاحتلال المتعاقب، وبناء الدولة المصرية على أسسٍ وطنيةٍ متينةٍ للحفاظ على الوطن ‏وشعبه ومقدراته وتحقيق العدالة، واسترداد ما سُلب، وقد ضربَ المصريُّون خلالها أروع المثل في التلاحم ‏بين الجيش والشعب حتى كُتب لهذه الثورة أن تنجح.‏



ودعا الأزهر أبناء مصر جميعًا إلى مواصلة العمل بكل جد ومثابرة بما ‏يحقق لمصرنا وشعبها العظيم التقدم والازدهار، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُنعم ‏علينا بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.‏