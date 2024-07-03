وزارة الرى: إحلال وتجديد 45 محطة لخدمة 7.1 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات فى مجال صيانة محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 45 محطة لخدمة زمامات 7.10 مليون فدان ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان .

1- تم تدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار .

2- تم توفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات .

3- أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر .

4- من المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب تتضمن إنشاء محطات ( النصر 5 - قلابشو - الحامول - سمتاى ) .

5- جارى البت الفنى لعملية توريد 22 وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب 32 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وطرح توريد وتركيب 25 صندوق تروس لمحطات المصلحه و64 محرك كهربائي وطرح لوحات توزيع جهد متوسط ومنخفض لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.