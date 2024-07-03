من هو هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى؟

كتبت أسماء نصار

يؤدى الدكتور هانى عاطف نبهان سويلم، اليمين الدستورية لمنصب وزير الموارد المائية والرى، للمرة الثانية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وعمل سويلم أستاذاً للتنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية منذ 2012، و نائبًا عن رئيس جامعة أخن الألمانية في الدول الإفريقية منذ 2021، و مدير تنفيذي لوحدة اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه في "جامعة آخن" منذ 2009، وهو عضو الفريق المصري الفني المفاوض في ملف سد النهضة منذ 2018 حتى 2021

و حصل سويلم على بكالوريوس هندسة البيئة والري عام 1991 من جامعة الزقازيق عام 2002 ، و في عام 1992 على دبلوم هندسة المياه، وفي عام 1994 ماجستير في هندسة البيئة والري من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، و على الدكتوراه في إدارة الموارد المائية من جامعة آخن في ألمانيا.

وشغل سويلم عدة مناصب، منها منصب أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة بين عامي 2011 و2017، كما عمل كمنسق برنامج عقد تنمية القدرات التابع لـ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بين 2009 و2011 وعيّن نائب مدير قسم هندسة المياه في جامعة آخن بين 2002 و2009، ومساعد باحث في قسم هندسة المياه في الجامعة ذاتها بين 1998 و2002، بالإضافة إلى عمله باحثًا في المركز القومي لبحوث المياه التابع لـوزارة الموارد المائية والري المصرية بين 1991 و1997