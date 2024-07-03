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وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار فى منطقة تموج بالصراعات

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:39 م
وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار فى منطقة تموج بالصراعات وزير الخارجية
كتب سمير حسنى

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أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر ركيزة الاستقرار فى هذه المنطقة التى تموج بالصراعات، ودورها الإقليمى والدولى واضح للعيان ومشهود به.

وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا نعيش فى منطقة تموج بالصراعات والأزمات من كافة الاتجاهات، والدولة المصرية راسخة وقوية".

أضاف أن مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبى سبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكل ذلك كان نتيجة الاستقرار في مصر وتماسكها ودورها الإقليمى الريادى ودورها الدولى.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيين لم يجدوا دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار وتكون ركيزة الاستقرار مثل مصر، وهو الوضع أيضا بالنسبة لباقي دول العالم التي تحرص على أن يكون الدور المصرى مهما ونشيطا حتى لا يحدث فى المنطقة توالى أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل.







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