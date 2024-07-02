اليوم السابع
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السيرة الذاتية للسفير بدر عبد العاطى المرشح لمنصب وزير الخارجية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:04 م
السيرة الذاتية للسفير بدر عبد العاطى المرشح لمنصب وزير الخارجية.. إنفوجراف السفير بدر عبد العاطى

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كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن تولى السفير بدر عبد العاطى وزيرا للخارجية فى حكومة مصطفى مدبولى الجديدة وضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية.

يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل وساهم بشكل كبير فى تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبى خلال السنوات الماضية.

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شغل منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامى 2015 و2019 وكانت له جهود بارزة فى الانطلاق بالعلاقات المصرية الألمانية نحو أفق أرحب

تولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمى باسم "وزارة الخارجية"

مدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015

نائب مساعد وزير الخارجية لشئون "الاتحاد الأوروبى" وغرب أوروبا والمنسق الوطنى للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013

نائب رئيس البعثة فى سفارة جمهورية مصر العربية فى بروكسل بين 2008 و2012

حاصل على دكتوراه فى العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 من "جامعة القاهرة" فى مصر

ماجستير فى العلاقات الدولية عام 1996 من "جامعة القاهرة" وبكالوريوس فى العلوم السياسية عام 1987 من الجامعة ذاتها







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