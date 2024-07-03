مفتى الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس

كتب لؤى على

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع وزراء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا لهم جميعاً التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة وخدمة مصرنا الغالية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.



وأعرب مفتي الجمهورية فى بيانه، اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته وتمنياته لدولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح البلاد والعباد وتطلعات المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 فى ظل الجمهورية الجديدة.

كما قدَّم المفتي كل الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود الكبيرة التى بذلوها فى فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.