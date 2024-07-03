اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 08:38 م
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وزير التعليم يعلن ملامح رؤيته لاستكمال مسيرة تطوير المنظومة ويشكر رضا حجازى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 08:20 م
وزير التعليم يعلن ملامح رؤيته لاستكمال مسيرة تطوير المنظومة ويشكر رضا حجازى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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استهل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أول أيام مباشرة مهامه من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب تأدية اليمين الدستورية بتوجيه رسالة شكر وتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، كما تضمنت الرسالة الإعلان عن أهم ملامح رؤيته حول استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم وحشد كافة الجهود للتغلب على التحديات.

وفيما يلي نص الرسالة:

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رضا حجازي على ما بذله من جهود عظيمة على مدار سنوات طويلة دفع خلالها بعصارة خبراته وبمنتهى الإخلاص والأمانة لتطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية وحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في شتى جوانب المنظومة..وأتعهد باستكمال مسيرة تطوير المنظومة وحشد كافة الجهود بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس بعد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على وضع ملف التعليم في ظل الجمهورية الجديدة على رأس أولويات الدولة المصرية باعتباره أساس بناء الإنسان المصري.

كما أتعهد بالدفع برؤية جديدة لمواجهة واجتياز كافة التحديات المزمنة التي تواجه ملف التعليم ووضع أطر أكثر فعالية، ترتكز أهم محاورها على التطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية وتطوير مهارات الطلاب وقدرات المعلمين باعتبارهم عماد العملية التعليمية.

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