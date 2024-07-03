اليوم السابع
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دكتوراة من أمريكا ورئيس تنفيذى لمجموعة مدارس دولية.. أبرز مناصب وزير التعليم

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:16 م
دكتوراة من أمريكا ورئيس تنفيذى لمجموعة مدارس دولية.. أبرز مناصب وزير التعليم محمد عبد اللطيف
محمود طه حسين

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أدّى الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وقد حصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، ⁠كما حصل على الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012

وشغل الدكتور محمد عبد اللطيف عدة مناصب، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة "فيوتشر إنترناشيونال" العاملة في مجال التعليم ومنصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة "ادفنست إديوكيشن" لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية، كما قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.







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