محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد.. أبرز المختصين بالتعليم الرقمى

كتب محمود طه حسين

تولى الدكتور محمد عبد اللطيف منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، حفيد المشير أحمد إسماعيل بطل حرب أكتوبر 1973 سافر في سن الـ 13 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعليم لاستكمال دراسته الجامعية.

ويعتبر محمد عبد اللطيف، أحد المختصين بالتعليم الرقمي وهو الرئيس التنفيذي لإحدى المدارس، وعمل عبداللطيف عضواً منتدبا ورئيسا تنفيذياً لإحدى الشركات، وصرح عبد اللطيف فى فيديو سابق له بأن أول وظيفة عمل بها كانت بائع جرائد، كما عمل خلال فترة دراسته بالجامعة للإنفاق على نفسه لأنه يؤمن بالعمل والاعتماد على النفس.

ولد الدكتور محمد عبد اللطيف في مصر ونشأ فيها وبدأ العمل في سن مبكرة، حيث عمل في سن 13 عاماً، وحصل على شهادة الدكتوراه في التربية، كما أن له خبرات مهنية، منها شغل منصب المدير التنفيذي لإحدى المدارس، وله العديد من المؤلفات والبحوث في مجال التربية والتعليم.