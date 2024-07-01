وزير الرى: خطة تدريبية للعاملين بالوزارة بناء على الاحتياجات الفعلية

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يستعرض إنجازات المركز للعام المالي 2023 - 2024 .

قال سويلم، إنه وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتى ترتكز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى فقد تم وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بـ وزارة الموارد المائية والرى بناء على الاحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والانجاز كل فى موقعه.

ويتم وضع الخطة التدريبية بتطبيق كل معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين، ويوفر المركز بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجيستية متميزة، بالاضافة لما يتمتع به المركز من شراكات مع عدة جهات محلية وإقليمية .

وخلال العام المالى 2023 / 2024 قدم مركز التدريب الإقليمى برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية وغيرها) والتى استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وشملت برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، والإستفادة من نبات ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها من البرامج التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم عقد 187 برنامجا تدريبيا شارك فيها 4430 متدربا، وتحت مظلة "المشروع المصرى الايطالى - المعرفة المائية" تم عقد 29 برنامجا تدريبيا بمشاركة 731 متدربا، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو تم تنفيذ 2 برنامج تدريبى بمشاركة 255 متدربا، وعلى الصعيد الإقليمي قام "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" بتقديم 8 برامج تدريبية بمشاركة 1416 متدربا.

وبالإضافة لتوقيع 7 بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة ، وتنفيذ اجراءات اعتمادات شهادة الجودة ISO9001 واعتماد المجلس الأعلى للجامعات .

جدير بالذكر، أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي ، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه 7 فروع تغطى محافظات الجمهورية ، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و 200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن 10 قاعات للتدريب و (3) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل ، و(5) معامل هندسية مجهزة ، و (5) معامل للحاسب الآلى ، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة ، وفندق يضم (187 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، و 2 مطعم ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية) .