وزير الرى: إزالة 83 ألف و475 حالة تعدى على النيل منذ 2015

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

قال سويلم أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث تم الأنتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول 870 متر ، وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، تطوير مرسي عبارة المراغة بطول 100 متر ، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري ( الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة ) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي 400 متر .

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة 83 ألف و 475 حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات ، حيث تم إزاله 1280 حاله تعدى ، والوزارة بصدد البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل ، مضيفاً أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

وقد تم خلال الشهرين الماضيين تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل .. حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمساحة 12315 متر مربع بمحافظة الجيزة بمعرفة الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية ومركز ومدينة أبو النمرس ، وتنفيذ 3 قرارات إزالة بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة بمعرفة الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية .

كما تم تنفيذ 105 قرار إزالة بمساحة 4679 متر مربع بزمام الادارة العامة لحماية النيل جنوب فرع دمياط بمحافظتي القليوبية والغربية وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

وفى محافظة المنوفية .. تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 80 متر مربع بناحية أبو نشابة بمركز السادات .

كما تم تنفيذ 3 قرارت إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٤٤٤ متر مربع بناحية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لشمال فرع رشيد وبتأمين مركز شرطة شبراخيت .

وفى محافظة بنى سويف .. تم إزالة لعدد 3 مباني مخالفة بمساحة 480 متر مربع بقرية الديابية بمعرفة هندسة نيل الواسطى وبالإتحاد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأجهزة الأمنية ، وتنفيذ 12 قرار إزالة بمساحة 836 متر مربع بمركز ومدينة الفشن بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببني سويف وبالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن ببني سويف ، وإزالة تعدى في المهد عبارة عن أعمال تعلية بأتربة ومخلفات بناحية خور الشناوية بمعرفة المخالف نفسه وتحت إشراف إدارة نيل بني سويف ومركز شرطة ناصر ، كما تم رصد وإزالة 6 مخالفات فى المهد عبارة عن ردم بمساحة 615 متر مربع بناحية جزيرة المساعدة بمعرفة هندسة نيل الواسطي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي والجهات الأمنية ، وإزالة مخالفة ردم داخل القطاع المائي بمكعب 300 متر مكعب بمعرفة هندسة نيل الواسطي ، وإزالة مخالفة في المهد عبارة عن ردم بمكعب 250 متر مكعب بناحية جزيرة المساعدة بمركز الواسطي بمعدات إدارة نيل بنى سويف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .