اليوم السابع
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بالأسماء.. التشكيل الكامل لنواب الوزراء فى حكومة مصطفى مدبولى الجديدة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:20 ص
بالأسماء.. التشكيل الكامل لنواب الوزراء فى حكومة مصطفى مدبولى الجديدة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب - سمير حسنى

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انفردت قناة اكسترا نيوز بنشر التشكيلة الكاملة لنواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، هى كالتالى:

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء
خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية
شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية
يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة
عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة
محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي
أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم
أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم
ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل
نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل
وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل
صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء
منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني
بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات
رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات
سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان
مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة
أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة
نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة
وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموين







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