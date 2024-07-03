مصرع 5 أشخاص فى الجبل الأسود وسان بطرسبرج بسبب العواصف الرعدية

عواصم عالمية (أ ش أ)

لقى شخصان مصرعهما فى جمهورية الجبل الأسود جراء العواصف الرعدية وظروف الطقس السيئ التى تجتاح منطقة البلقان، كما شهدت مدينة سان بطرسبرج "ثانى أكبر المدن الروسية" عاصفة عنيفة بلغت سرعتها 31 مترا فى الثانية، مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل.

وذكر تلفزيون "يورو نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العواصف وهطول المطر والرياح الشديدة تسببت في تدمير البنى التحتية في عدة مناطق في سلوفينيا، بالإضافة إلى اقتلاع مئات الأشجار وانقطاع الطرق وتدمير منازل في شرق كرواتيا.. ونقل تحذيرات خبراء من أن ظاهرة تغير المناخ تتسبب بشكل متزايد في حدوث طفرات حادة في أحوال الطقس، وأن الأسوأ ربما لم يأت بعد.

كما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن وسائل إعلام محلية إخبارية في سانت بطرسبرج أن العاصمة الشمالية كانت مصحوبة برياح عنيفة مما أدى إلى تدمير المناطق الحضرية والريفية، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تسمية اثنين من الضحايا من قبل لجنة التحقيق في سانت بطرسبرج، وهما امرأة وطفل، أما الضحية الثالثة فالمواطن طاجكستاني (26 عاماً)، بالإضافة إلى إصابة ستة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

ومن جهته، طلب حاكم سانت بطرسبرج ألكسندر بيجلوف من السكان تجنب التنقل في أنحاء المدينة إن أمكن، لاسيما التنقل بالقرب من الأشجار الضخمة والمباني المعرضة للسقوط.. فيما حث خبراء الأرصاد الجوية في المدينة المواطنين على البقاء في منازلهم، في الوقت الذي تعمل فيه خدمات المدينة على التخلص من عواقب سوء الأحوال الجوية.

كما أدى الطقس السيئ إلى إغلاق مطار "بولكوفو" الدولي في سانت بطرسبرج، وتم فرض قيود لمدة 25 دقيقة بسبب العاصفة الرعدية، وتم تحويل ثلاث طائرات إلى مطارات بديلة.