عواصف رعدية وثلوج تعصف بدول أوروبية

عواصم أوروبية (أ ش أ)

ضربت عواصم رعدية وثلوج، عددا من الدول الأوروبية، ما أدى إلى قطع طرق رئيسية وأضرار بمناطق سكنية وتدمير حقول زراعية.

ففى بولندا، ضربت عاصفة ثلجية زاكوباني الواقعة في جنوب البلاد، ثم غمرت الثلوج الذائبة الطرق وقطعتها؛ مما أجبر رجال الإطفاء على التدخل. وظل الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة بكراكوف مغلقًا لعدة ساعات، وذلك حسبما ذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية.

وفي النمسا، سقطت حبات البرد على مدينتي والدكيرشن ورابولز في شمال البلاد، وضربت عاصفة المنطقة؛ مما أجبر رجال الإنقاذ على تغطية الأسطح وتأمين المباني للمرة الثانية. وتم إعلان كلتا المدينتين منطقتي كوارث.

وفي سلوفينيا، تعرضت مدينة دولينيسكا الواقعة في شرق البلاد لعواصف قادمة من إيطاليا. ودمرت شدة الأمطار الحقول المزروعة وألحقت عاصفة برد أضرارا بالمنازل والمباني الأخرى.

