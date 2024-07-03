كل ما تحتاج معرفته عن أعراض الصداع الناتج عن الجفاف

كتبت إيناس البنا

الصداع الناتج عن الجفاف يحدث عندما يفتقر الشخص إلى الكمية المطلوبة من الترطيب لكي يعمل الجسم على النحو الأمثل، يمكن أن يسبب الجفاف العديد من الأعراض مثل الدوخة وآلام المعدة والتعب والصداع، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى الوفاة ولكن فقط في الحالات الشديدة جدًا.

ولكن كيف تعرف أن الصداع الذي تعاني منه ناتج عن الجفاف الشديد وليس أي شيء آخر، وفقا لموقع هيلث سايد نتعرف على الأعراض

قلة التبول أو انعدامه

عندما تشرب كمية أكبر من الكمية الكافية من الماء خلال اليوم، فإنك تتبول أكثر، ولكن إذا كنت تعاني من الجفاف ولا تعوض جسمك بالماء الذي يحتاجه، فقد يتسبب ذلك في ظهور أعراض الجفاف، ستتوقف عن التبول تمامًا أو قد تتبول أقل، يؤدي قلة التبول أو عدم التبول إلى الكثير من الضغط على الكلى والجسم أيضًا.

التعب والدوار

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أيضًا إلى الشعور بالتعب والنعاس والدوار، وذلك لأن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من الإلكتروليتات لدعم وظائفه.

جفاف الجلد و العيون الغائرة

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أيضًا إلى جفاف الجلد الشديد وغرق العينين، وذلك لأن الماء والترطيب ضروريان للحفاظ على نضارة بشرتك وتغذيتها.

التهيج

يمكن أن يجعلك الصداع الناتج عن الجفاف شديد الانفعال. وذلك لأن الألم يكون مزعجًا ومستمرًا، وحتى يتم إعادة ترطيب جسمك، قد يستمر الألم وسيؤثر ذلك على مزاجك.

التنفس السريع ونبضات القلب

يمكن أن يؤدي الجفاف والصداع إلى التنفس السريع والثقيل ومعدل ضربات القلب السريع جدًا.

