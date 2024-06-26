الدوخة.. 3 أسباب للشعور بالدوار و3 طرق للعلاج

كتبت فاطمة خليل

الشعور بـ دوخة من المشكلات الصحية الشائعة وعندما يحدث ذلك تشعر بالإغماء أو عدم الاستقرار أو كما لو أن العالم يتحرك من حولك، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الدوخة، بحسب موقع دايلي إكسبريس.

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة المرتفعة قد تسبب لك الشعور بالدوار

قالت الدكتورة إليز دالاس، طبيب عام في عيادة لندن العامة: “عندما يتعرض جسمك لدرجات حرارة عالية، يعمل على تنظيم درجة حرارته الداخلية من خلال التعرق وتمدد الأوعية الدموية، هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى الدوخة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى خلل في توازن المعادن، عندما ترتفع مستويات معينة من المعادن في الدم أو تنخفض جدًا، مما يساهم في زيادة الدوخة.

يمكنك منع ذلك عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة وأخذ فترات راحة في المناطق الباردة.

مشكلات ضغط الدم

إذا شعرت بالدوار فجأة، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض ضغط الدم فجأة. يمكن أن يحدث هذا النوع من الهبوط لعدة أسباب.

قال الدكتور ستيوارت ساندرز، الطبيب العام في عيادة لندن العامة: "قد يكون ذلك بسبب فقدان الدم المفاجئ بسبب نزيف داخلي أو خارجي". "تشمل الأسباب الأخرى ما يسمى انخفاض ضغط الدم الوضعي، وهي حالة ينخفض فيها ضغط الدم عندما تنتقل من وضعية الاستلقاء إلى الوقوف".

يمكن أن تكون الدوخة أيضًا علامة واضحة على الإصابة بفقر الدم، وأضاف الدكتور ساندرز: "يمكن أن تؤثر الحالة على ضغط الدم وتسبب الدوار عندما تغير وضعيتك من الاستلقاء إلى الوقوف فجأة لأن لديك عددًا أقل من خلايا الدم المحررة التي تحمل الأكسجين إلى الرأس وبقية الجسم.

ويمكن أن يسبب القلق أيضًا انخفاضًا في ضغط الدم من خلال فرط التنفس، وأوضح الدكتور ساندرز: "ضع في اعتبارك أن الحالة المسببة لمشكلتك هي التي تحتاج إلى علاج، وبمجرد حدوثها، ليس من الضروري عادةً علاج الدوار على وجه التحديد ومع ذلك، قد يتم إعطاؤك أدوية مضادة للدوار لتخفيف المشكلة على المدى القصير.

دوار الحركة

إذا كنت على الطريق أو تبحر أو فى طائرة وتجد نفسك تشعر بالدوار، فقد يكون ذلك بسبب دوار السفر. ينتج دوار الحركة عن صراع حسي بين الجهاز البصري والجهاز الدهليزي، الذي يتحكم في التوازن والتوجه المكاني". "يتلقى الدماغ إشارات متضاربة من هذه الأنظمة، مما يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والدوار والقيء."

قبل السفر، اختر مقعدًا يتمتع بأقل قدر من الحركة، مثل المقعد الأمامي للسيارة أو فوق جناحي الطائرة.

تجنب الوجبات الثقيلة قبل ذلك واحصل على قدر كبير من الراحة لأن التعب قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

جرّب أدوية دوار الحركة المتاحة دون وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين.